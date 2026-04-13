Batman'da Ayşegül öğretmen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Batman’ın Gercüş ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan 35 yaşındaki Türkçe öğretmeni Ayşegül Yıldırım, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gercüş Koçak Ortaokulu’nda yedi yıldır görev yapan Ayşegül Yıldırım’dan hafta sonu boyunca haber alamayan meslektaşları ve yakınları, genç öğretmenin pazartesi sabahı mesaiye gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Yıldırım’ın telefon aramalarına da yanıt vermemesi üzerine arkadaşları, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki evine gitti.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla birlikte adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, Ayşegül Yıldırım’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Yıldırım’ın cenazesi, ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Genç öğretmenin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

