20 yaşındaki genci dakikalarca takip etti! Boğazından bıçaklayarak öldürdü

Şanlıurfa’nın 15 Temmuz Mahallesi’nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, bir süre takip ettiği 20 yaşındaki Adem Dayık'ın önünü evine giderken kesti. Taraflar arasında çıkan tartışmada saldırgan, Dayık’ı boğazından bıçakladı. Şüpheli şahıs kaçarken Adem Dayık kanlar içerisinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dayık, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 20 yaşındaki genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Dayık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri ise, kaçan saldırganın yakalanması amacıyla çalışma başlattı. (DHA)