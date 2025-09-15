Batman'da aile katliamı: Gözaltı sayısı 24'e yükseldi

Batman'da aile katliamı: Gözaltı sayısı 24'e yükseldi
Batman’ın Beşiri ilçesinde anne, baba ve iki çocuğun yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 24’e çıktı.

Batman’ın Beşiri ilçesi Eskihamur köyü yolunda 14 Eylül gecesi meydana gelen silahlı saldırıda, Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki 72 EK 339 plakalı hafif ticari araç hedef alındı. Saldırıda araçta bulunan Mehmet Şanlı, eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın (6) hayatını kaybetti.

batman-001.jpg

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin sayısı 24’e ulaştı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazeleri otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Takibe Şanlı Batman Asri Mezarlığı’na defnedilirken, Mehmet Şanlı ve çocukları Elanur ile Akın Eskihamur köyünde köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

batman.jpg

Olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada, taraflar arasında husumet bulunduğu öne sürüldü. Saldırı sonrası başlatılan çalışmalarda, 4 kişi ilk etapta gözaltına alınmış, devam eden soruşturmada 20 şüpheli daha yakalanmış ve toplam gözaltı sayısı 24’e yükselmiştir. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü duyurdu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

