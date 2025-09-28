Batman’da 2 katlı bina çöktü

Merkez üssü Kütahya olan ve İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli gibi birçok büyükşehirde hissedilen depremin ardından, yurttaşın yaşadığı deprem korkusu üzerine bugün Batman'da iki katlı metruk binada çökme meydana geldi.

Çökme sırasında sarsılan mahallede yurttaşlar deprem korkusu yaşadı.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi 2403’üncü Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle 2 katlı metruk binada çökme yaşandı.

Sinop'ta bina çöktü

Büyük bir gürültüyle sarsılan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ENKAZ ALTINDA KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Ekipler, çökme yaşanan yerde sesli anonsla binada kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için dinleme yaptı. Yapılan incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.