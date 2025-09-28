Batman’da 2 katlı bina çöktü

Batman’da 2 katlı bina çöktü
Yayınlanma:
Batman’da 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi.

Merkez üssü Kütahya olan ve İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli gibi birçok büyükşehirde hissedilen depremin ardından, yurttaşın yaşadığı deprem korkusu üzerine bugün Batman'da iki katlı metruk binada çökme meydana geldi.

Çökme sırasında sarsılan mahallede yurttaşlar deprem korkusu yaşadı.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi 2403’üncü Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle 2 katlı metruk binada çökme yaşandı.

Sinop'ta bina çöktüSinop'ta bina çöktü

Büyük bir gürültüyle sarsılan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ENKAZ ALTINDA KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Ekipler, çökme yaşanan yerde sesli anonsla binada kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için dinleme yaptı. Yapılan incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Düğün yemeği zehirledi: 15 kişi hastanelik oldu
Düğün yemeği zehirledi: 15 kişi hastanelik oldu
Beyoğlu'nda İnan Güney'e destek konvoyu oluşturuldu
Beyoğlu'nda İnan Güney'e destek konvoyu oluşturuldu
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak