Başından tabancayla vurulmuştu: 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yayınlanma:
Bursa’da başından vurulan Özay Aslin, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa’da başından vurulan 30 yaşındaki Özay Aslin, 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Aslin, 23 Eylül'de Osmangazi Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde çıkan tartışmada Kenan B.’nin tabanca ile açtığı ateş sonucu başından vuruldu.

basinda-vurulduktan-6-gun-sonra-yasam-mu-939020-278843.jpg

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Olayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartıştığı kişiyi başından vurup kaçmıştı: 3 kişi tutuklandıTartıştığı kişiyi başından vurup kaçmıştı: 3 kişi tutuklandı

Kenan B., olay yerinden aracına binerek kaçarken, ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan Aslin’in vurulma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

basinda-vurulduktan-6-gun-sonra-yasam-mu-939021-278843.jpg

3 TUTUKLAMA

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, şüpheli Kenan B. ile kavgaya karıştığı belirlenen İ.Z. (21) ve M.İ.A.’yı (22) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ifadelerinde Özay Aslin ile aralarında daha önce husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

basinda-vurulduktan-6-gun-sonra-yasam-mu-939019-278843.jpg

6 GÜNLÜK MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan Özay Aslin, yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde olaydan 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

