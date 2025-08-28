Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler

Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Yayınlanma:
Üniversite sınavına giren adaylar, barajın ortadan kaldırılması sonucunda eksi puanlarla bile üniversitelerin kritik bölümlerine yerleşebiliyorlar.

Bu yıl, üniversite sınavına giren adaylardan 179'u, sıfır ve eksi puanlarla üniversitelerin en kritik bölümlerine yerleşti. 2023 yılında 107 aday, 2024'te 203 aday sıfır veya eksi netle üniversiteye yerleşmişti.

EN KRİTİK BÖLÜMLER

Bu bölümler arasında çocuk gelişimi, diyaliz, odyometri, fizyoterapi, patoloji laboratuvar teknikleri gibi sağlık programlarının yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, uluslararası ilişkiler ve grafik tasarımı gibi popüler bölümler de yer aldı.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bazı öğrenciler ise bu süreçte burs bile kazandı.

BARAJ 2022'DE KALDIRILDI

YKS’de baraj puanının 2022’de kaldırılmasıyla, sıfır ya da eksi netle ön lisans ve lisans programlarına yerleşme imkânı doğdu.

Barajın kalkmasıyla, TYT’de Türkçe veya Matematik testlerinden birinden en az 0,5 net yapan adayın puanı hesaplanıyor ve 2 yıllık ön lisans programlarını tercih etme hakkı kazanıyor.

Lisans programları için ise TYT puanının hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerden birinde 0,5 net yapılması yeterli. Bu durumda, diğer testlerde eksi net olsa bile aday tercih yapabiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Türkiye
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı