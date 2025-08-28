Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler

Bu yıl, üniversite sınavına giren adaylardan 179'u, sıfır ve eksi puanlarla üniversitelerin en kritik bölümlerine yerleşti. 2023 yılında 107 aday, 2024'te 203 aday sıfır veya eksi netle üniversiteye yerleşmişti.

EN KRİTİK BÖLÜMLER

Bu bölümler arasında çocuk gelişimi, diyaliz, odyometri, fizyoterapi, patoloji laboratuvar teknikleri gibi sağlık programlarının yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, uluslararası ilişkiler ve grafik tasarımı gibi popüler bölümler de yer aldı.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bazı öğrenciler ise bu süreçte burs bile kazandı.

BARAJ 2022'DE KALDIRILDI

YKS’de baraj puanının 2022’de kaldırılmasıyla, sıfır ya da eksi netle ön lisans ve lisans programlarına yerleşme imkânı doğdu.

Barajın kalkmasıyla, TYT’de Türkçe veya Matematik testlerinden birinden en az 0,5 net yapan adayın puanı hesaplanıyor ve 2 yıllık ön lisans programlarını tercih etme hakkı kazanıyor.

Lisans programları için ise TYT puanının hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerden birinde 0,5 net yapılması yeterli. Bu durumda, diğer testlerde eksi net olsa bile aday tercih yapabiliyor.