Başakşehir’de feci kaza! Kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti: 2 kişi can verdi

Başakşehir’de feci kaza! Kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti: 2 kişi can verdi
Yayınlanma:
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Meydana gelen kazada Yunus Gayrinal (21) ve annesi Gönül Gayrinal (47) hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda, 11 Kasım günü meydana gelen kazada, Kazım Akbulut’un kullandığı otomobil, Akbulut’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek Yılmaz Gayrinal yönetimindeki araca çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-basaksehirde-direksiyon-hakim-1013315-300645-001.jpg

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri iki araçtaki dört yaralıyı, ambulansla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Yunus Gayrinal ve annesi Gönül Gayrinal, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

istanbul-basaksehirde-direksiyon-hakim-1013316-300645-001.jpg

Sürücüler Kazım Akbulut ve Yılmaz Gayrinal’ın tedavilerinin devam ettiği bildirilirken kazada her iki araç da kullanılamaz hale geldi ve yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kavga kanla bitti! Havaya ateş ederken yanlışlıkla kendini vurduKavga kanla bitti! Havaya ateş ederken yanlışlıkla kendini vurdu

Kazanın ardından yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:DHA

Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Türkiye
Kaza yapan oğluna kızdı: Sürücünün yardımına komşuları koştu
Kaza yapan oğluna kızdı: Sürücünün yardımına komşuları koştu
CHP'li Bulut: 4,9 milyar lira yandaş medyaya aktı
CHP'li Bulut: 4,9 milyar lira yandaş medyaya aktı
Bakın Şahan'ı şikayet eden kimmiş? Her balkona havuz yapan müteahhit savcıya koştu!
Bakın Şahan'ı şikayet eden kimmiş? Her balkona havuz yapan müteahhit savcıya koştu!