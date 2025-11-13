Başakşehir’de feci kaza! Kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti: 2 kişi can verdi

İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda, 11 Kasım günü meydana gelen kazada, Kazım Akbulut’un kullandığı otomobil, Akbulut’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek Yılmaz Gayrinal yönetimindeki araca çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri iki araçtaki dört yaralıyı, ambulansla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Yunus Gayrinal ve annesi Gönül Gayrinal, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Sürücüler Kazım Akbulut ve Yılmaz Gayrinal’ın tedavilerinin devam ettiği bildirilirken kazada her iki araç da kullanılamaz hale geldi ve yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazanın ardından yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.