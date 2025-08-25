Bartın’da kayıp Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Bartın’ın Ulus ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Kamil Kuru dere yatağında ölü bulundu.
Olay, Ulus ilçesine bağlı Kasımlar Mahallesi’nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinden itibaren yakınlarının kendisinden haber alamadığı Kuru için emniyet birimleri ve AFAD ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede bölgeye yönlendirilen ekipler, mahalle çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışması başlattı.
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Yaklaşık birkaç saatlik aramanın ardından Kuru, evine 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kuru’nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)