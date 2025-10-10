Bartın’da heyelan kabusu: 2 ev tahliye edildi

Bartın Kurucaşile ilçesinde bulunan Başköy Köyü’nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Geçen yıl heyelanda 4 kişi can vermişti! Artvinliler “Daha kaç kişi ölecek” diyor

Metrekareye 33 kilogram yağış düşerken sağanak nedeniyle, köyde yaşayan 51 yaşındaki Ersin Ketim’e ait iki evin önünde toprak kayması yaşandı.

2 EV TAHLİYE EDİLDİ!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucunda AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri köye sevk edilirken ekipler, risk altında bulunan 2 evdeki 5 kişiyi tahliye etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

“KORKTUK, YETKİLİLERE HABER VERDİK”

Ev sahibi olan Ersin Ketim, yaşanan felakete ilişkin “Dün gece saatlerinde aşırı yağıştan sonra bir anda gürültü geldi. Dışarı çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Korktuk, hemen yetkililere haber verdik. Onlar da gelip yardımcı oldular” ifadelerini kullandı.