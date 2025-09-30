Geçen yıl heyelanda 4 kişi can vermişti! Artvinliler “Daha kaç kişi ölecek” diyor

Geçen yıl heyelanda 4 kişi can vermişti! Artvinliler “Daha kaç kişi ölecek” diyor
Yayınlanma:
Artvin’in Arhavi ve Hopa ilçeleri arasında yer alan Kıyıcık mevkiinde geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan heyelan felaketi ile ilgili, aylar geçmesine rağmen önlem alınmadı. Bölge sakinleri, yağmurlu zamanlarda bölgede heyelanların yaşanmaya devam ettiğini ifade ederek “Daha kaç kişi ölecek?” diye sordu.

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Artvin’in Arhavi ve Hopa ilçeleri arasında bulunan Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelanlar, bölge sakinleri için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Artvin’de heyelanda yaşamını yitiren 4 arkadaş toprağa verildiArtvin’de heyelanda yaşamını yitiren 4 arkadaş toprağa verildi

Bölgede, 8 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen heyelan felaketinde, yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklenmiş ve Giresun’dan Gürcistan’a gitmekte olan otomobil toprak altında kalmıştı.

whatsapp-image-2025-09-30-at-14-35-26.jpeg

GEÇTİĞİMİZ YIL 4 KİŞİ CAN VERMİŞTİ!

Toprağın altında kalan otomobilin içindeki sürücü Murat Turhan (37) ile Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir (25), yaşanan heyelan nedeniyle yaşamını yitirmişti. Heyelandan 33 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 4 kişi, Giresun'un Bulancak ilçesinde defnedilmişti.

"DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK?"

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, 8 Aralık 2024 tarihinde yaşanan heyelan felaketinin ardından bölgede herhangi bir önlem alınmadı.

Bölgede yağmur yağdığı zaman heyelanların meydana gelmeye devam ettiğini ifade eden Artvinliler, “Daha kaç kişi ölecek?” sorusunu yöneltti ve yetkililerden, bölgede önlem alınmasını talep etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Türkiye
12 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürmüştü! Gerçek ortaya çıktı
12 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürmüştü!
Kuran kursunda yangın paniği! Bazı öğrenciler dumandan etkilendi
Kuran kursunda yangın paniği! Bazı öğrenciler dumandan etkilendi
Devlet hastanesi inşaatında ücret alamayan işçiler intihara kalkıştı!
Devlet hastanesi inşaatında ücret alamayan işçiler intihara kalkıştı!