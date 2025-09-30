Geçen yıl heyelanda 4 kişi can vermişti! Artvinliler “Daha kaç kişi ölecek” diyor

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Artvin’in Arhavi ve Hopa ilçeleri arasında bulunan Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelanlar, bölge sakinleri için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Artvin’de heyelanda yaşamını yitiren 4 arkadaş toprağa verildi

Bölgede, 8 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen heyelan felaketinde, yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklenmiş ve Giresun’dan Gürcistan’a gitmekte olan otomobil toprak altında kalmıştı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 4 KİŞİ CAN VERMİŞTİ!

Toprağın altında kalan otomobilin içindeki sürücü Murat Turhan (37) ile Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir (25), yaşanan heyelan nedeniyle yaşamını yitirmişti. Heyelandan 33 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 4 kişi, Giresun'un Bulancak ilçesinde defnedilmişti.

"DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK?"

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, 8 Aralık 2024 tarihinde yaşanan heyelan felaketinin ardından bölgede herhangi bir önlem alınmadı.

Bölgede yağmur yağdığı zaman heyelanların meydana gelmeye devam ettiğini ifade eden Artvinliler, “Daha kaç kişi ölecek?” sorusunu yöneltti ve yetkililerden, bölgede önlem alınmasını talep etti.