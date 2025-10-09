Bartın’da feci kaza! Kontrolden çıkan tır ile kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü

Bartın-Karabük karayolunun Potbaşı mevkiinde, saat 16. 00 sıralarında, Bartın’dan Karabük yönüne giden 45 yaşındaki Hakan Demir kontrolündeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek Satı Üncan’ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Otomobil yol kenarına savrulurken tır ise ırmağa devrilmekten son anda kurtuldu.

OTOMOBİLDEKİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle, Sevil Üncan hayatını kaybetti. Otomobilden fırlayarak tırın altında kalan Satı Üncan ile tırda sıkışan Hakan Demir ise yaralandı. Hakan Demir ile Satı Üncan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Tır şoförü Demir’in yağmurda ıslanmaması için gazeteciler ambulans gelene kadar şemsiyelerini üzerine tuttu. Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Satı Üncan da kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.