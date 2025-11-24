Bartın'da dereye devrilen otomobilde facia: Karı koca hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Bartın'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrilen otomobilde bulunan Murat Soyöz (57) ile eşi Gülizar Soyöz (54) boğularak yaşamını yitirdi. Araçtaki komşuları Gülfidan Öncü (55) ise kazadan ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, bu sabah saat 09.30 sıralarında, Bartın-Arıt yolunun Okçular mevkisinde meydana geldi. Okçular köyünden Bartın yönüne doğru seyir halinde olan Murat Soyöz yönetimindeki 74 DC 238 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki dereye devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla birlikte kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Adana'da TIR emniyet şeridindeki yolcu otobüsüne çarptı: 14 yaralıAdana'da TIR emniyet şeridindeki yolcu otobüsüne çarptı: 14 yaralı

KARI KOCA BOĞULARAK CAN VERDİ

Yapılan kontrollerde, sürücü Murat Soyöz ile yanında bulunan eşi Gülizar Soyöz'ün boğularak hayatını kaybettikleri belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda bulunan komşuları Gülfidan Öncü ise kazadan ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Soyöz çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayı duyarak olay yerine gelen çiftin yakınları, acı haberle sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

