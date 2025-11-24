Adana'da TIR emniyet şeridindeki yolcu otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesi yakınlarında bulunan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde, büyük bir trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınlarında yaşanan olayda, bir yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı.

İddiaya göre, gezi dönüşü Adana yönüne gitmekte olan Orhan T. (55) yönetimindeki yolcu otobüsü, motor arızası nedeniyle emniyet şeridine çekildi. Aynı istikamette ilerleyen Hayrettin K. (27) idaresindeki TIR, sürücüsünün dikkatsizlik sonucu park halinde duran otobüse arkadan çarptı.

1'İ ŞOFÖR 14 YARALI

Çarpma sonucu otobüste bulunan 13 yolcu yaralanırken, TIR şoförü Hayrettin K. çarpışmanın etkisiyle kabinde sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR şoförü Hayrettin K.'yı uzun süren uğraşlar sonucu araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan durumu ağır olanlar Adana Şehir Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu’nda trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.