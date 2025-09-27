Bartın'da bozayı öldüren 2 kişiye rekor para cezası

Bartın’ın Ulus ilçesinde kaçak avcılık yapan iki kişi, bozayıyı öldürürken fotokapan kameralarına yakalandı. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlara yerleştirdikleri fotokapanları düzenli olarak kontrol ederek kayıtları inceledi.

Ekipler, R.Ü. ve İ.D. isimli iki kişinin tüfekle bozayıyı öldürdüğünü görüntülerden tespit etti. Durum derhal emniyet ekiplerine bildirildi. Yapılan incelemelerde, araç plakalarından şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

170 BİN LİRA CEZA!

Şahıslar hakkında “4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, R.Ü. ve İ.D.’ye toplam 170 bin lira idari para cezası uyguladı.

Olay, bölgedeki doğal yaşamı koruma çabaları açısından dikkat çekti. Yetkililer, kaçak avcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ve fotokapan denetimlerinin artırılacağını bildirdi.