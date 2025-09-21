Ava giden 65 yaşındaki adam dağlık alanda ölü bulundu

Siirt'in Gökçebağ beldesinde av için evden ayrılan Burhan G. dağlık alanda ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVLANMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI BİR DAHA HABER ALINAMADI

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde yaşayan ve ava gitmek amacıyla evden ayrılan Buhan G'den bir süre sonra yakınları haber alamadı.

65 yaşındaki adamın yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleriyle birlikte UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da bekçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu

65 YAŞINDAKİ ADAM ÖLÜ BULUNDU

Yakınlarının haber alamadığı adam için ekipler seferber oldu. Ekiplerce bölgede yapılan aramada, belde yakınlarındaki dağlık alanda Burhan G'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Burhan G'nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.