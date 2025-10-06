Bartın’da bir sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 4 yaralı

Bartın -Karabük yolunun Terkehaliller mevkiinde, saat 09.00 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada, Karabük’ten Bartın istikametine giden Emre Kaypak kontrolündeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Aykut Köse kontrolündeki otomobile, daha sonra ise önlerinde hareket halinde olan İbrahim Okol’un kullandığı traktöre çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen zincirleme kazada, sürücüler ve otomobilde bulunan Emine Kaypak yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ULAŞIM BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI!

Kazanın şiddetiyle devrilen traktör, çekiciyle yoldan kaldırılırken Bartın-Karabük yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.