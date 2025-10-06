Kaza saat 10.15 sıralarında Eminönü Sirkeci Vapur İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Harem'den Sirkeci'ye sefer yapan Okmeydanı isimli feribot, iskeleye yanaşmak üzereyken yaşadığı dümen arızası sonucu önce iskelede bağlı bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait BUDO feribotuna, ardından da Sirkeci İskelesi'ne çarptı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çarpmanın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası feribotta bulunan yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi.

Kaza nedeniyle yolcular panik yaşarken yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

KAZA ANLARI KAMERAYA ALINDI

Şehir Hatlarına ait Galatasaray isimli feribot bölgeye gönderilerek, kaya yapan feribot yedeklenerek güvenlik alana çekildi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.