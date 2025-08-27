Baro Başkanı 'AİHM ve AYM kararlarını uygulayın' dedi, Feti Yıldız içeriden paylaştı: Meseleyi anlamadınız!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun altıncı toplantısındaki mesajları ve toplantı devam ederken MHP'li Feti Yıldız’ın sosyal medya paylaşımı komisyona dair yeni tartışmaları gündeme taşıdı.

KURTULMUŞ: BAROLARIN VE HUKUK CAMİASININ SÜRECE KATKILARI ÇOK DEĞERLİ

Komisyonun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'dan yapılan çağrı ve örgütün buna uyacağını ilan etmesiyle birlikte "Türkiye’de tarihi bir fırsatın ortaya çıktığını" söyledi. Kurtulmuş, "İnşallah bir daha silahların hiçbir şekilde konuşmadığı, tam manasıyla huzurun ve barışın sağlandığı bir ortamın temin edilmesi için komisyonumuz kurulmuştur" ifadelerini kullandı. Sürecin başarıyla ilerlemesi için hukuki düzenlemelerin zorunluluk olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, baroların ve hukuk camiasının sürece katkılarının çok değerli olacağını belirtti.

TBB BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN: AYM VE AİHM KARARLARINI UYGULAYIN

Komisyonu takip eden Hilal Köylü'nün aktardığı bilgilere göre Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan "AYM ve AİHM kararlarını uygulayın" çağrısı yaptı.

Cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM ve Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki AİHM kararlarını hatırlatarak şu ifedeleri kullandı:

"Kararlarının uygulanmamasının bireysel hak ve özgürlüklerinin ihlali ile birlikte Anayasal Devlet/Anayasal Demokrasi anlayışına telafisi imkânsız zararlar verdiği inancındayız. Bu çerçevede; anılan kararların gerekleri zaman geçirmeksizin yerine getirilmeli, yargı kararlarını icra etmemeye dönük cezai yaptırımlar ayrıntılandırılmalı, AİHM ve AYM kararlarını icra etmemenin ve ayrıca süregelen yargılamalar yönünden objektif etkileri konusunda gerekli değerlendirmenin yapılmamasının idari yaptırımları ve sicil puanına etkileri ağırlaştırılmalı düşüncesindeyiz."

YILDIZ: BAZI KURUMŞARIN MESELEYİ TAM ANLAMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR

Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından komisyonun altıncı toplantısının başlamasının ardından MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekti. Mesajında "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na davet ederek dinlediğimiz bazı kurumların meseleyi tam olarak anlamadığı görülmektedir." diyen Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı: