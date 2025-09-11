Balıklı Rum Hastanesi'nde silahlı saldırı

İstanbul Zeytinburnu'nda husumetli oldukları şahsı takibe alan motosikletli iki şüpheli, Balıklı Rum Hastanesi'nde silahlı saldırı düzenledi. Hastane bahçesinde meydana gelen olayda bir kişinin yaralandığı öğrenilirken ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı vakası yaşandı.

Saldırıda 1 kişi yaralanırken saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesine motosiklet ile gelen 2 şüpheli, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu öne sürülen bir kişiye silahlı saldırı düzenledi.

Şüpheliler ateş açtıktan sonra geldikleri motosiklet ile kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BEYOĞLU'NDA YAKALANDILAR

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ederken saldırının ardından kaçan şüpheliler Beyoğlu'nda yakalandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

