Bakırköy'de iş yerine silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı

Bakırköy’de polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği iş yerine motosikletten ateş açan şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay, ilçedeki bir iş yerinin önünde kavga ihbarı üzerine polis ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle başladı. Ekiplerin kontrol yaptığı sırada, seyir halindeki motosikletten iş yerine silahla ateş açıldı. Polislerin “dur” ihtarına rağmen kaçan şüphelilerden biri, silahını havaya ateş eden ekiplere fırlattı.

Kovalamaca sırasında motosiklet kaza yaptı, şüpheliler yaya olarak kaçmaya devam ederken yakalandı. Yapılan incelemede motosikleti kullanan kişinin B.B. (18), ateş açanın ise K.T. (23) olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Ö.A. ise Arnavutköy’deki evinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 7 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan motosikletten iş yerine silahla ateş açılması anı güvenlik kamerasına yansıdı.