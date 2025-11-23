Balıklar tezgahları süsledi: 50'den 500'e kadar

Trabzon'da bol miktarda avlanan hamsi, balıkçı tezgahlarında kendine yer bulurken, kilogram fiyatı 50 ila 75 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında barbun 400, istavrit 100, mezgit 350 ila 500 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, sezonun çok bereketli geçtiğini ifade etti ve özellikle hamsinin bol miktarda avlandığını belirtti.

Hamsi kaçıyor!

GEÇEN YIL PALAMUT BU YIL HAMSİ

Mehmet Örseloğlu, geçen yıl sezonu palamutla, bu sezon ise hamsiyle açtıklarını dile getirdi.

Hamsiye şehir dışından da ilgi gösterenler olduğunu belirten Örseloğlu, şöyle konuştu: