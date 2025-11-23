Balıklar tezgahları süsledi: 50'den 500'e kadar

Yayınlanma:
Trabzon’da balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu dikkat çekiyor. Tezgahlarda hamsi 50–75 liradan satılırken, mezgitin fiyatı 500 liraya kadar çıkıyor.

Trabzon'da bol miktarda avlanan hamsi, balıkçı tezgahlarında kendine yer bulurken, kilogram fiyatı 50 ila 75 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında barbun 400, istavrit 100, mezgit 350 ila 500 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, sezonun çok bereketli geçtiğini ifade etti ve özellikle hamsinin bol miktarda avlandığını belirtti.

baliklar-tezgahlari-susledi-50den-500e-kadar-5.jpg

Hamsi kaçıyor!Hamsi kaçıyor!

GEÇEN YIL PALAMUT BU YIL HAMSİ

Mehmet Örseloğlu, geçen yıl sezonu palamutla, bu sezon ise hamsiyle açtıklarını dile getirdi.

Hamsiye şehir dışından da ilgi gösterenler olduğunu belirten Örseloğlu, şöyle konuştu:

baliklar-tezgahlari-susledi-50den-500e-kadar-1.jpg

"Diğer illerimize de paket yapıyoruz. Güzel şekilde ambalaj yapıp gönderiyoruz. Hamsinin yanında diğer balık çeşitlerimizin de fiyatları çok uygun. İstavrit 100, mezgit 350 ile 500 arasında değişiyor. Somon, çupra ve levreğin fiyatı belli, 400 ve 500 lira arasında değişiyor."

Kaynak:AA

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı