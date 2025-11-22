Hamsi kaçıyor!

Su sıcaklığının düşmediği Karadeniz'de hamsinin soğuk sulara yöneldiği belirtildi.

Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği hamsi kaçıyor.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmemesi üzerine hamsinin göç ettiği belirtildi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, hamside sezonun iyi başladığını ancak balığın değer görmediğini söyledi.

Malkoç, avlanmanın fazla olması nedeniyle şoklama tesislerinin ve buzhanelerin tamamen dolduğunu, buzhanelerde 3-4 aylık ihtiyacı karşılayacak stok bulunduğunu vurguladı ve "Doğu Karadeniz'de özellikle Hopa açıklarında günlük 6-7 bin ton balık avlanıyor. Ancak bölgenin uzaklığı nedeniyle bu bolluk piyasaya yansımıyor" dedi.

SOĞUK SULARA GÖÇ EDİYOR

Malkoç, hamsideki bolluğun fiyatının düşük kalmasına neden olduğunu, bu durumun da hem balıkçıyı hem de esnafı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Sinop ve Zonguldak hattı dışındaki bölgelerde sıcaklık nedeniyle balığın kıyıya yanaşmadığını aktaran Malkoç, "9-10 derece olması gereken deniz suyu sıcaklığı şu an 17-18 derece. Deniz suyu sıcaklığı düşmediği için hamsi de daha soğuk sulara hızla göç ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

