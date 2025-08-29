Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ne giriş sapağında meydana gelen kazada A.B. (24) idaresindeki 63 ADJ 826 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsü, tır ve otomobile çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada, kamyon sürücüsü A.B. ile diğer araçlarda bulunan Z.V.M, A.V.M. ve M.M. isimlik kişiler ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü A.B. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

