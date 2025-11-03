Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: Binlerce ele geçirildi!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta 95 bin 620 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.