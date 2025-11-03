Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: Binlerce ele geçirildi!

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: Binlerce ele geçirildi!
Yayınlanma:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta 95 bin 620 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Narkotik ekipleri, Burhaniye ilçesinde yaptıkları çalışma sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, toplam 95 bin 620 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldüFethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldü

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aa-20251103-39603405-39603404-balikesirde-95-bin-620-uyusturucu-hap-ele-gecirildi.jpg

Ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybetti! Avukat Gültekin bakanlık yetililerinin tutuklanmasını istedi
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybetti! Avukat Gültekin bakanlık yetililerinin tutuklanmasını istedi
Hırsızlar bu sefer iş makinesini çaldı
Hırsızlar bu sefer iş makinesini çaldı