Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: Binlerce ele geçirildi!
Yayınlanma:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta 95 bin 620 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Narkotik ekipleri, Burhaniye ilçesinde yaptıkları çalışma sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, toplam 95 bin 620 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyon kapsamında araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)