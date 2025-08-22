Balıkesir'de işçileri taşıyan traktör devrildi: 18 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada 1 işçi hayatını kaybederken öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Domates toplamak için tarlaya giden işçileri taşıyan A.K. (26) yönetimindeki 10 ZD 236 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

18 YAŞINDAKİ GENÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktörün römorkunda bulunan işçilerden Zeynep Kanat (18)’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Traktör kazasında yaralanan sürücü A.K. ile C.K, F.G. ve A.K., sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili ekiplerin soruşturması devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

