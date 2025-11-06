Balıkesir'de deprem fırtınası: Sındırgı yine sallandı

Balıkesir'de deprem fırtınası: Sındırgı yine sallandı
Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devam eden deprem fırtınası devam ediyor. Akşam saat 19.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Erken uyarı sistemi sonuç verdi! Sındırgı depremini Kandilli önceden bildiErken uyarı sistemi sonuç verdi! Sındırgı depremini Kandilli önceden bildi

Marmara’daki depremlerin ardından Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı uyarı: Gözler o bölgeye çevrildiMarmara’daki depremlerin ardından Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı uyarı: Gözler o bölgeye çevrildi

Depremin, 9,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Türkiye
AYM'nin Tayfun Kahraman kararını tanımayan yerel mahkemeye AKP'li isimden tepki: HSK inceleme başlatmalı
AYM'nin Tayfun Kahraman kararını tanımayan yerel mahkemeye AKP'li isimden tepki: HSK inceleme başlatmalı
Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir: Hayal dahi edemeyeceğim bir zulmün hedefi olmanın ağırlığı
Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir: Hayal dahi edemeyeceğim bir zulmün hedefi olmanın ağırlığı