Balıkesir'de deprem fırtınası: Sındırgı yine sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devam eden deprem fırtınası devam ediyor. Akşam saat 19.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 9,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.