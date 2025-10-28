Balıkesir'de belediyenin sosyal tesisleri gece boyunca açık olacak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bütün sosyal tesisler gece boyunca açık kalacak. Gelişmeyi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın duyurdu.

Balıkesir 6,1'le sallandı! Depremin ardından uzmanlardan uyarılar

'GECE BOYUNCA AÇIK KALACAK'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de depremden etkilenen vatandaşlar için belediyeye ait güvenli sosyal alanların gece boyunca hizmet vereceğini açıkladı.

Balıkesir'de okullar tatil edildi

Üniversite kampüsü, Çamlık, TTM, Avlu, Zağnos 1 ve Zağnos 2, Paşaalanı ve Sındırgı’daki ONON kafelerimizle sabaha kadar hemşehrilerimize hizmet vereceğiz.



Depremden etkilenen tüm hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.@ononkafe pic.twitter.com/S4SUJRJ84Q — Ahmet AKIN ???????? (@ahmetakin) October 27, 2025

'SABAHA KADAR HİZMET VERECEĞİZ'

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda açık olan tesisleri şöyle sıraladı: