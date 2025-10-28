Balıkesir'de belediyenin sosyal tesisleri gece boyunca açık olacak

Balıkesir'de belediyenin sosyal tesisleri gece boyunca açık olacak
Yayınlanma:
Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kent genelinde belediyeye ait sosyal tesislerin gece boyunca açık olacağını duyurdu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bütün sosyal tesisler gece boyunca açık kalacak. Gelişmeyi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın duyurdu.

Balıkesir 6,1'le sallandı! Depremin ardından uzmanlardan uyarılarBalıkesir 6,1'le sallandı! Depremin ardından uzmanlardan uyarılar

'GECE BOYUNCA AÇIK KALACAK'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de depremden etkilenen vatandaşlar için belediyeye ait güvenli sosyal alanların gece boyunca hizmet vereceğini açıkladı.

Balıkesir'de okullar tatil edildiBalıkesir'de okullar tatil edildi

'SABAHA KADAR HİZMET VERECEĞİZ'

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda açık olan tesisleri şöyle sıraladı:

"Üniversite kampüsü, Çamlık, TTM, Avlu, Zağnos 1 ve Zağnos 2, Paşaalanı ve Sındırgı’daki ONON kafelerimizle sabaha kadar hemşehrilerimize hizmet vereceğiz. Depremden etkilenen tüm hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Türkiye
Evlat acısına dayanamadı... Kazada 3 oğlunu kaybeden anne kalp krizinden yaşamını yitirdi
Evlat acısına dayanamadı... Kazada 3 oğlunu kaybeden anne kalp krizinden yaşamını yitirdi
Depremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklama
Depremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklama