Balıkesir’de balıkçı tekneleri lodosa teslim oldu!

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde etkisini gösteren lodos fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Zeytinli, Akçay ve Altınoluk sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıda bağlı bulunan bazı tekneler zarar gördü.

BALIKÇI TEKNELERİ BATTI!

Lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri ise batarken bazı tekneler de yer yer 3 metreyi bulan dalgalar nedeniyle kıyıya doğru sürüklendi.

“DENİZE AÇILMAYIN” UYARISI!

Balıkçılar, teknelerini korumak amacıyla sahilde hazır bulunurken yetkililerden vatandaşlara kritik bir uyarı geldi.

Yetkililer tarafından vatandaşlara denize açılmamaları yönünde uyarı yapılırken lodosun gece saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor.



