Balıkesir’de balıkçı tekneleri lodosa teslim oldu!

Yayınlanma:
Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde öğleden sonra etkisini artıran lodos fırtınası sebebiyle kıyıda bağlı bulunan tekneler zarar gördü. Bazı küçük balıkçı tekneleri batarken, bazıları ise sahile sürüklendi.

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde etkisini gösteren lodos fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Zeytinli, Akçay ve Altınoluk sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıda bağlı bulunan bazı tekneler zarar gördü.

edremit-korfezinde-lodos-firtinasi-nede-980036-291052.jpg

BALIKÇI TEKNELERİ BATTI!

Lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri ise batarken bazı tekneler de yer yer 3 metreyi bulan dalgalar nedeniyle kıyıya doğru sürüklendi.

Lodosta tabela düştü! 2 kişi canını kıl payı kurtardıLodosta tabela düştü! 2 kişi canını kıl payı kurtardı

“DENİZE AÇILMAYIN” UYARISI!

Balıkçılar, teknelerini korumak amacıyla sahilde hazır bulunurken yetkililerden vatandaşlara kritik bir uyarı geldi.

Meteoroloji uzmanından kar uyarısı! O bölgeler beyaza bürünecekMeteoroloji uzmanından kar uyarısı! O bölgeler beyaza bürünecek

Yetkililer tarafından vatandaşlara denize açılmamaları yönünde uyarı yapılırken lodosun gece saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor.


Kaynak:DHA

