Lodosta tabela düştü! 2 kişi canını kıl payı kurtardı

Yayınlanma:
Bursa’da hızı saatte 30 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kafede çay içen 2 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bursa, sabah saatlerinde lodosun etkisi altına girdi.

Sabah saatlerinde başlayan lodosun hızı saatte 30 kilometreye ulaşırken yurttaşlar zor anlar yaşadı.

lodos-nedeniyle-dusen-tabelanin-altinda-979722-290954.jpg

FACİAYA RAMAK KALMIŞTI!

Osmangazi ilçesine bağlı Ulu Mahalle’de bulunan kafede oturarak çay içen 2 kişi, faciadan son anda kurtuldu. Lodosun şiddetiyle bir tabela yerinden çıkarak düştü, kafedeki 2 yurttaş tabelanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

O anlar ise, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda yaralanan kimse olmadı.

Kaynak:DHA

Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Türkiye'nin geleceğine yalnızca AKP ve MHP'liler umutla bakıyor
Yaya geçidinde durmadı kazaya yol açtı! Sürücü gözaltında
Sakarya’da bir mahalleye abluka: 33 gözaltı
