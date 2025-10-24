Lodosta tabela düştü! 2 kişi canını kıl payı kurtardı

Bursa, sabah saatlerinde lodosun etkisi altına girdi.

Sabah saatlerinde başlayan lodosun hızı saatte 30 kilometreye ulaşırken yurttaşlar zor anlar yaşadı.

Osmangazi ilçesine bağlı Ulu Mahalle’de bulunan kafede oturarak çay içen 2 kişi, faciadan son anda kurtuldu. Lodosun şiddetiyle bir tabela yerinden çıkarak düştü, kafedeki 2 yurttaş tabelanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

O anlar ise, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda yaralanan kimse olmadı.