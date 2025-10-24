Lodosta tabela düştü! 2 kişi canını kıl payı kurtardı
Bursa’da hızı saatte 30 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kafede çay içen 2 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Bursa, sabah saatlerinde lodosun etkisi altına girdi.
Sabah saatlerinde başlayan lodosun hızı saatte 30 kilometreye ulaşırken yurttaşlar zor anlar yaşadı.
FACİAYA RAMAK KALMIŞTI!
Osmangazi ilçesine bağlı Ulu Mahalle’de bulunan kafede oturarak çay içen 2 kişi, faciadan son anda kurtuldu. Lodosun şiddetiyle bir tabela yerinden çıkarak düştü, kafedeki 2 yurttaş tabelanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!
O anlar ise, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda yaralanan kimse olmadı.
