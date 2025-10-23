Ebrar Sitesi davasında istinaftan onay: Müteahhidin 17 yıl 6 aylık cezası hukuka uygun bulundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, ilk saniyelerde 18 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nde bin 480 kişi hayatını kaybetmişti. Bu bloklardan biri olan Güvenç Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişi yaşamını yitirmişti. Faciayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, binanın müteahhidi Ahmet Kara hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Yerel mahkemede yapılan yargılama sonucunda sanık Ahmet Kara, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanmasına karar verildi. Kararın ardından hem müşteki hem de sanık avukatları, dosyayı bir üst mahkeme olan istinafa taşıdı.

Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında 16 kamu görevlisine iddianame

"KARARDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR"

Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını usul ve esas yönünden hukuka uygun buldu. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, eylemlerin isabetli şekilde nitelendirilmiş olmasına, kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmamasına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmamasına, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olmasına göre; sanık ve katılan vekillerinin istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar verilmiştir."

SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

İstinaf mahkemesi, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde de karar verdi. Sanık Ahmet Kara'nın tahliye talebi, "yüklenen suçun niteliği, hükmolunan ceza miktarı ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı" gibi gerekçelerle oy birliğiyle reddedildi.

Kararda, dosyanın Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, tarafların kararı temyiz ettiği ve dosyanın Yargıtay'a taşındığı öğrenildi.