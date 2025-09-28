Balıkesir yine sallandı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, depremin yerin 12,13 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

balikesir.jpg

KANDİLLİ 4 DEDİ!

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11.20'de gerçekleşen depremin derinliği 13.1 km olarak kaydedildi.

kkk.jpg

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bu nedenle her evde kolay erişilebilecek bir deprem çantası bulundurmak gerekiyor.

Çantanın içinde su, gıda, ilk yardım malzemeleri, el feneri, pil, radyo ve önemli belgeler gibi temel ihtiyaçlar yer almalıdır.

Deprem çantasında bulundurulması gereken malzemeler:

İçilebilir su

Konserve ve paketli gıdalar

İlk yardım malzemeleri

El feneri ve yedek pil

Radyo

Düdük

Kişisel hijyen ürünleri

Yedek giysi

Battaniye

Kimlik ve para

