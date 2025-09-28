Balıkesir yine sallandı!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, depremin yerin 12,13 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
KANDİLLİ 4 DEDİ!
Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 11.20'de gerçekleşen depremin derinliği 13.1 km olarak kaydedildi.
DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
Deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bu nedenle her evde kolay erişilebilecek bir deprem çantası bulundurmak gerekiyor.
Çantanın içinde su, gıda, ilk yardım malzemeleri, el feneri, pil, radyo ve önemli belgeler gibi temel ihtiyaçlar yer almalıdır.
Deprem çantasında bulundurulması gereken malzemeler:
İçilebilir su
Konserve ve paketli gıdalar
İlk yardım malzemeleri
El feneri ve yedek pil
Radyo
Düdük
Kişisel hijyen ürünleri
Yedek giysi
Battaniye
Kimlik ve para