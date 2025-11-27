Balıkesir Valiliği tarih vererek uyardı: Saatler sürecek
Balıkesir Valiliği, cuma ve cumartesi günleri etkili olması beklenen sağanak yağmur ve fırtına için yurttaşlara uyarıda bulundu.
Balıkesir'de cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur etkili olması bekleniyor. Balıkesir Valiliği, 4 ilçe için kritik uyarılarda bulundu.
BALIKESİR'DE SAATLER SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Balıkesir Valiliği, 28 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde başlaması beklenen gökgürültülü sağanak yağışların 29 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'e kadar süreceğini belirtti.
Valilikten yapılan açıklamada sağanak yağışın etkili olması beklenen Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yaşayan yurttaşlar için uyarı yapıldı.
4 İLÇE İÇİN KRİTİK UYARI
"Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilen açıklamada şunlar yer aldı:
- "28.11.2025 Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Edremit Körfezi'nde (Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, 29.11.2025 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
