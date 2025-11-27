Balıkesir Valiliği tarih vererek uyardı: Saatler sürecek

Balıkesir'de cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur etkili olması bekleniyor. Balıkesir Valiliği, 4 ilçe için kritik uyarılarda bulundu.

BALIKESİR'DE SAATLER SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Balıkesir Valiliği, 28 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde başlaması beklenen gökgürültülü sağanak yağışların 29 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'e kadar süreceğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada sağanak yağışın etkili olması beklenen Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yaşayan yurttaşlar için uyarı yapıldı.

MGM'den 'tedbirli olun' uyarısı: Kuvvetli rüzgâr ve sağanak geliyor!

4 İLÇE İÇİN KRİTİK UYARI

"Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilen açıklamada şunlar yer aldı: