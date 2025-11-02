Bakırhan: Biz Ahmet Türk ile İmamoğlu’nu hiç ayırt etmedik

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Konferansı’nda yaptığı konuşmada seçilen belediye başkanlarının görevlerine geri dönmesi gerektiğini belirtip, "Biz, Ahmet Türk ile Ekrem İmamoğlu’nu hiç ayırt etmedik" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Konferansı’nın açılışında gündem ve yerel yönetimler hakkında açıklamalarda bulundu.

"AKIL TUTULMASINA ARTI HAYIR DİYORUZ"

Bakırhan uzun zamandan bu yana uygulanan kayyum politikasından dolayı ülkenin mutsuz olduğunu, söyledi:

Emin olun bu yerel yönetimlere dönük yaklaşımlardan kaynaklı ülke çok umutsuz. Çünkü Ankara’da ne olduğuna insanlar gözünü, kulağını kapatabiliyor. Ama Mardin’de halkın iradesi gasp edildiğinde, kendi seçmiş olduğu, sürekli temas içerisinde olduğu, kapısına gidip dertleştiği insan yerine bir anda tanımadığı biri kenti yönetince çok daha ağır hissediliyor. Dolayısıyla bu akıl tutulmasına artık ‘hayır’ diyoruz. Ülkenin içerisinde olduğu karamsarlığı ortadan kaldıracak, umutları tekrar yeşertecek ortak bir mücadele ortaya koyma sorumluluğumuz devam ediyor. Bu vesileyle İstanbul’dayız.

"BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNİN BAŞLARINA DÖNMELİ"

Bakırhan, İmamoğlu ve benzer durumda olan belediye başkanlarının tutuksuz bir şekilde yargılanması ve görevlerinin başlarına dönmeleri gerektiğini söyledi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem imamoğlu’nun ve benzer durumda olan belediye yöneticilerinin tutuksuz yargılanmaları gerektiğini, görevleri başına dönmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum.

"AHMET TÜRK İLE İMAMOĞLU'NU AYIRMADIK"

Konuşmasının devamında Ahmet Türk ile İmamoğlu'nu hiç ayırmadıklarını ifade eden Bakırhan şöyle dedi:

Biz hep bu noktada durduk. Biz, Ahmet Türk ile Ekrem İmamoğlu’nu hiç ayırt etmedik. Biz, aynı şekilde tarif edilmememize rağmen irade gaspı nerede olursa olsun aynı yaklaşımla yaklaştık. Yine, tutuklu olan yerel yöneticilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Yerine kayyum atanan belediye başkanlarının da görevlerinin başına dönmelerini istiyoruz.

"GEÇİŞ YASALARI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI"

Bakırhan süreç kapsamında artık somut adımların atılması gerektiğini, 1 senedir tek taraflı tarihi adımların atılması gerektiğini belirtip sözlerini şu şekilde tamamladı:

Bu süreç önemlidir ve bu sürecin kalıcı olması için artık somut adımlar atılmalıdır. En haklı basınç budur. 1 yıldır tek taraflı çok tarihi adımlar atıldı. En son geri çekilme kararı bence yapılan en büyük adımlardan biridir. Onun için bir an önce geçiş yasaları çıkarılmalıdır. Sonrasında da hak ve özgürlüklerin genişletilmesi gerekiyor. Düşüncesini belirtenin, aynı düşünmeyenin artık yargılanıp, hapsedilmemesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor

