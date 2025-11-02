Selahattin Demirtaş'ın gündem olan Trabzonspor-Amedspor önerisine ilk yeşil ışık

Selahattin Demirtaş'ın gündem olan Trabzonspor-Amedspor önerisine ilk yeşil ışık
Yayınlanma:
9 seneden bu yana tutuklu olan HDP eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın paylaştığı süreç hakkında gündem olan önerilerinden birisi de Trabzonspor ile Amedspor arasında kardeşlik maçının oynanmasıydı. Bu öneriye ilk yeşil ışık yakıldı.

Terör örgütü PKK'nın feshini başladığı İmralı Süreci ile ilgili 9 seneden bu yana tutuklu olan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş T24 sitesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Demirtaş, süreçte 'Keşke bunlar yapılsaydı' dediği önerilerini sıraladı.

DİKKAT ÇEKEN ÖNERİLERDEN BİRİ: AMEDSPOR-TRABZONSPOR

Demirtaş'ın önerilerinden dikkat çekenlerden birisi Diyarbakır'da Amedspor ile Trabzonspor arasında bir kardeşlik maçının organize edilmesiydi:

Diyarbakır’da Amedspor ile Trabzonspor arasında bir kardeşlik maçı organize etselerdi. Tüm Diyarbakır, Trabzonspor ve Amedspor bayraklarıyla donatılsaydı. Karadeniz’den akın akın gelen kardeşlerimiz Diyarbakırlıların evlerinde misafir edilselerdi, stadyuma maçı izlemeye birlikte gitselerdi. Vanspor, aynı şekilde Kayserispor’a konuk olsaydı ve Kürt kardeşlerimiz akın akın Kayseri’ye gidip evlerde misafir olsalardı.

İLK YEŞİL IŞIK AMEDSPOR'DAN GELDİ

Demirtaş'ın önerisine ilk yeşil ışık Amedspor'dan geldi. Amida Haber'e konuşan Amedspor başkanı Nahit Eren, söz konusu maçın sürece katkısı olacaksa hazır olduklarını ifade etti.

2025/10/19/nahit-erenea.jpg

Her şeyden önce toplumun buna hazır olması gerektiğini ifade eden Eren, milli maç arasında kulüplerin karşılıklı olarak sıcak bakması halinde bu maçın yapılabileceğini belirtti.

Nahit Eren'in sözleri şu şekilde oldu:

Tabi ki sürece katkı sunan bütün organizasyonlara sıcak bakarız. Amedspor’un sahip olduğu kimlik ve değer yargılarının gereği olarak barış ve demokratik toplum sürecinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye her zaman hazırdır. Nitekim Amedspor’un bu gücü ve potansiyeli vardır. Bu tür girişimlere her zaman hazırız, sürece katkı sunacaksa tabiî ki bizde bu tür organizasyonların gerçekleştirilmesini isteriz.

Hem süper lig hem TFF 1’inci ligde mücadele eden takımlar kendi liglerine odaklanmış durumda. Bu tür organizasyonlar milli maç arasında kulüpler karşılıklı olarak sıcak bakarsa yapılabilinir. Tabi her şeyden önce toplumun da buna hazır olması lazım. Biz her zaman buna hazırız. Bu tür dostluk maçlarına katkı sunan bir anlayıştayız. Bir talep gelirse bu dostluk maçı neden olmasın. Özünde sürece destek sağlayacak girişimlere hazırız

DEMİRTAŞ'IN ÖNERİSİ

HDP önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş süreç kapsamında şu önerilerde bulunmuştu:

Diyarbakır’da Amedspor ile Trabzonspor arasında kardeşlik maçı organize etselerdi. Tüm Diyarbakır, Trabzonspor ve Amedspor bayraklarıyla donatılsaydı. Karadeniz’den akın akın gelen kardeşlerimiz Diyarbakırlıların evlerinde misafir edilselerdi, stadyuma maçı izlemeye birlikte gitselerdi. Vanspor, aynı şekilde Kayserispor’a konuk olsaydı ve Kürt kardeşlerimiz akın akın Kayseri’ye gidip evlerde misafir olsalardı.

