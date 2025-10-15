Bakanlık düğmeye bastı: Türkiye için 'Şok' zorunluluk geliyor!

Sağlık Bakanlığı, ani kalp durması vakalarına erken müdahaleyi artırmak için yeni bir düzenleme hazırlığında. Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı (OED) bulundurulması, belirli kamuya açık alanlarda zorunlu hâle gelecek.

Bakanlığın hazırladığı taslak yönetmelik, cihazların nerelerde kullanılacağı, nasıl yerleştirileceği, kimler tarafından kullanılabileceği ve bakım süreçlerini kapsıyor. Yalnızca Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nun Ürün Takip Sistemi’ne kayıtlı OED’ler geçerli olacak. Cihazların takibi ve verilerinin aktarımı için ulusal bir kayıt sistemi kurulacak. Yerleşim planlarında ise nüfus yoğunluğu esas alınacak.

İzmir'de hayat kurtaracak uygulama: Elektroşok cihazları yerleştirildi

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE İLKYARDIM EĞİTİMİ ALANLAR KULLANABİLECEK

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; cihazları sağlık çalışanları ve ilkyardım eğitimi almış kişilerle birlikte, gerekli bilgilendirmeye sahip vatandaşlar da kullanabilecek.

HER YERE KONULACAK

Yeni uygulamanın 2026 yılı sonuna kadar; havaalanları, uçaklar, spor tesisleri, büyük kent meydanları, alışveriş merkezleri, otobüs ve tren terminalleri, üniversite yurtları ile kamu veya özel sektörde 500’den fazla çalışanı olan iş yerlerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca bin kişiden fazla katılımcının yer aldığı etkinlik alanlarında da cihaz bulundurulması zorunlu olacak.

2028 itibarıyla ise tüm akaryakıt istasyonlarında da OED cihazı bulundurulması mecburi hâle gelecek. Amaç, kalp durmalarında hayat kurtaran ilk müdahaleyi geciktirmemek.