İzmir'de hayat kurtaracak uygulama: Elektroşok cihazları yerleştirildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi acil durumlar için kentin çeşitli noktalarına elektroşok cihazları yerleştirdi. Belediye cihazların kullanımına ilişkin eğitim verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ani kalp durması gibi hayati tehlike içeren durumlarda yaşam şansını artırmak amacıyla, otomatik elektroşok cihazlarını kentin çeşitli noktalarına yerleştirmeye hazırlanıyor. Eğitim gerektirmeyen ve vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanan bu cihazlarla, hastane dışı vakalarda sağ kalım oranının yükseltilmesi hedefleniyor.

EŞREFPAŞA HASTANESİ FUARDA İLKYARDIM EĞİTİMİ VERDİ

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, ziyaretçilere ilkyardım konusunda uygulamalı eğitimler verdi. Hayati önem taşıyan kalp masajı uygulaması, uzman hekimler ve hemşireler tarafından 90 saniyede anlatıldı.

Aynı zamanda Acil Tıp Uzmanı olan Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, proje kapsamında İzmir’in çeşitli noktalarına yerleştirilecek otomatik elektroşok cihazlarını tanıttı. Vatandaşların herhangi bir özel eğitim almadan cihazları kullanabileceğini ifade etti.

SESLİ KOMUTLARLA YÖNLENDİREN CİHAZLAR

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Bayram, “Bu cihazlar sayesinde hastane dışı kalp durması vakalarında yaşam şansının arttığını biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu cihazları kamusal alanlara yerleştirmek üzere kapsamlı bir planlama yaptı. Coğrafi bilgi sistemleriyle analiz edilen verilere göre, vakaların yoğunlaştığı noktalara öncelik verilecek. Vatandaşlar sadece cihazı olay yerine getirip açarak, pedleri yerleştirerek müdahaleye başlayabilecek. Cihaz, sesli komutlarla kullanıcıyı yönlendirerek işlemi kolaylaştırıyor” dedi.

İLK MÜDAHALEDE ÜÇ ADIM: FARK ET, YARDIM ÇAĞIR, MASAJ YAP

Doç. Dr. Bayram, stantta verilen temel yaşam desteği eğitimleri hakkında da açıklamada bulundu. 90 saniyelik eğitim süresinde ziyaretçilere; kalp durması geçiren bir kişide önce bilinç kontrolü yapmaları, ardından yardım çağırmaları ve kalp masajına başlamaları gerektiği anlatıldı.

Bayram, “Ani kalp durmaları dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Özellikle hastane dışında yaşanan vakalarda sağ kalım oranı oldukça düşük. Türkiye’de bu oran yüzde 2’nin biraz üzerinde. Bu oranı artırmak için vatandaşların ilk müdahaleyi yapması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

CPR’IN RİTMİ: “STAYIN’ ALIVE”

Kalp masajı eğitimlerinin, Bee Gees'in ikonik parçası “Stayin’ Alive” eşliğinde gerçekleştirildiğini belirten Bayram, bu müziğin özellikle tercih edildiğini söyledi. “Kalp masajı dakikada 100 ila 120 kez yapılmalı. Stayin’ Alive şarkısı bu ritmi yakalamak için ideal. Bu yüzden tüm dünyada CPR eğitimi bu şarkı eşliğinde veriliyor” dedi.

RENKLİ BİR FARKINDALIK: HAYAT KURTARAN ELLER

Eğitime katılan ziyaretçiler, öğrendikleri kalp masajı sonrası ellerini renkli boyaya batırarak beyaz bir panoya iz bıraktı. “Hayat Kurtaran Eller” adı verilen bu etkinlikle ilgili konuşan Doç. Dr. Bayram, “Her katılımcının el izini bu panoya bırakarak kalıcı bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çalışma, geleceğe bırakmak istediğimiz bir iz niteliğinde” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

