Bakanlık çalışanlarına greve çıkmaması için baskı yapılıyor
Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, bazı vali yardımcıları ve kaymakamların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındaki çalışanlara greve katılmamaları yönünde baskı yaptıklarına dair duyum aldıklarını belirterek, "Grev hakkının engellenmesi Anayasaya aykırıdır" dedi.

TÜRK-İŞ ile Hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında Koop-İş Sendikası ve İşveren arasında sürdürülen ve yaklaşık 10 bin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)işçisini ilgilendiren sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. 2003 yılından itibaren çetin mücadeleler sonucunda Koop-İş Sendikası’nda örgütlenen, 2018 yılından bu yana da Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında toplu sözleşme imzalanan SDYV işçileri için bağlı bulundukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu dönem SYDV işçilerini 600 bin kamu işçisinden ayırarak 2025 yılı için memurlara uygulanan zam oranının verilmesini teklif etti. Bu gelişme üzerine Koop-İş Sendikası 22 Ağustos 2025 günü grev kararı aldı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar sendikasının yarın başlatacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındaki (SYDV) grevle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Alemdar açıklamasında, yarın ülkemizin her bölgesinde, 1003 vakıf iş yerinde yapılacak grevle ilgili olarak bazı vali yardımcılarının ve kaymakamların çalışanlara greve katılmamaları yönünde baskı yaptıklarına ilişkin duyum aldıklarını, böyle bir şeye inanmak istemediklerini söyledi.

Alemdar, "Grev hakkı Anayasamızda ve yasalarımızda düzenlenmiş bir haktır. Toplu sözleşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda işçilerin kullanabileceği en etkili güçtür. Bu gücün kısıtlanması, engellenmesi Anayasaya ve yasalara aykırıdır. O nedenle ülkemizin değerli kamu yöneticilerinin böyle bir şeyin içinde olacaklarına ihtimal vermek istemiyorum. Buradan tüm kamu idarecilerine çağrıda bulunuyorum: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları emekçilerinin emeği ve alınterinin karşılığı için başlatacakları bu haklı ve meşru grevi engelleme yönünde herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını ümit ediyorum. Koop-İş Sendikası 61 yıllık tarihi boyunca kavgadan ve huzursuzluktan yana olmamıştır. Her dönem çalışma barışından yanadır. Ancak SYDV emekçilerinin hak almak için grev haklarını kullanmaktan başka çareleri kalmamıştır" dedi.

