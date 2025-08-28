CHP'li Taşcıer: Tek adam rejimi 10 bin SYDV emekçisini ve ailelerini yok sayıyor

CHP'li Taşcıer: Tek adam rejimi 10 bin SYDV emekçisini ve ailelerini yok sayıyor
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşçıer, cuma günü grev yapmaya hazırlanan SYDV emekçilerine destek verdi. Taşçıer, "Tek adam rejimi, bugün 10 bin SYDV emekçisini ve ailelerini yok sayıyor" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), 29 Ağustos Cuma günü grev yapmaya hazırlanıyor. Emekçilere destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Şengel Taşçıer, AKP'nin 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesini hatırlatarak, "Tek adam rejimi, bugün 10 bin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) emekçisini ve ailelerini yok sayıyor, en ağır koşullarda çalışan emekçilerin alın terini gasp ediyor, en temel haklarını ayaklar altına alıyor" dedi.

CHP'DEN GREVE ÇIKACAK EMEKÇİLERE DESTEK

23 yıllık AKP iktidarının sendikal örgütlenmeye ve emekçinin hak arayışına tahammülsüzlüğünden bahseden Taşçıer şöyle tepki gösterdi:

"En açık örneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından çalışan Kamu İşçilerine yönelik hukuk tanımazlıkta görülmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan binlerce emekçi, bu ülkenin görünmez kahramanlarıdır.

Depremlerde, pandemide, sellerde ve her türlü olağanüstü durumda mesai kavramı olmadan, toplumun en kırılgan kesimleri için görev yapan emekçilerimiz, devletin şefkatli eli olması gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır bir hak gaspıyla karşı karşıya bırakılmıştır. Bilindiği üzere SYDV emekçileri 2003 yılından bu yana örgütlenme mücadelesi yürütmektedir. Bu kapsamda 2018’den itibaren Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında toplu sözleşmeler imzalanmış ve çalışma barışına katkı sağlanmıştır."

"SYDV EMEKÇİLERİNİN YANINDA OLDUĞUMUZU BİLDİRİYORUZ"

"Bu kazanım önemli olmakla birlikte gelir adaletini sağlamak açısından zaten yetersizken, Bakanlık bu yıl, kazanılmış bu hakkı da ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYDV emekçilerini kamu işçisi kapsamından çıkararak, toplu sözleşme hakkını fiilen askıya almaktadır." diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı şöyle devam etti:

  • "Sarayın kontrolündeki hakemle memurlara yoksulluğu reva gören iktidar, SYDV emekçilerine de sefalete mahkûm etmenin peşindedir. İktidarın amacı, işçiyi ve memuru açlık sınırının altına mahkûm eden politikaları kalıcı hale getirmek, örgütlü emeği zayıflatmak ve geniş emekçi kesimleri yoksullukla yönetecekleri uysal bir kitleye dönüştürmektir. Bu durum, emekçilerin haklarının gaspı olmanın ötesinde, toplumun ortak değerlerine, adalet ve eşitlik ilkesine yöneltilmiş açık bir saygısızlık anlamı taşımaktadır.
  • Tüm bu sebeplerle Koop-İş Sendikası, kamu işçilerinin sesi olarak 22 Ağustos’ta grev kararı almış ve bu karar Vakıflara asılmıştır. 29 Ağustos’ta Türkiye genelinde, 1003 vakıfta grev uygulaması hayata geçirilecektir. Ücret pazarlığı olmanın ötesinde emeğiyle yaşayan ve alın teriyle ayakta duran herkesin ortak mücadelesi haline gelen, güvenceli iş, insanca yaşam ve emeğin geleceği için verilen tarihsel bir sınava dönüşen bu haklı davalarında SYDV emekçilerinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz."

"EMEĞİN TÜRKİYESİ’Nİ BİRLİKTE KURACAĞIZ"

CHP iktidarında Emeğin Türkiyesi'nin birlikte kuracaklarından da bahseden Gamze Şengel Taşçıer son olarak şunları ifade etti:

  • "Çalışma barışını yıkan, refahı yok eden iktidarın bu baskıcı anlayışını kabul etmek demek, emekçileri yoksulluğa mahkûm etmek demektir. Bu bakımdan SYDV işçilerinin iradesi, iktidarın hukuksuz ve baskıcı politikalarına karşı en güçlü itiraz mekanizmasıdır. Grev, sefalet dayatmasına, toplu sözleşme hakkının gaspına, sendikal örgütlülüğe yöneltilen saldırılara verilmiş en kararlı yanıttır.
  • CHP olarak ‘Ya Adalet Ya Sefalet’ diyerek, emekçilerin hak arayışını bastırmaya çalışan her yaklaşım teşhir etmeye devam edeceğiz. Bu onurlu grevi örgütleyen Koop-İş sendikasını ve tüm emekçileri selamlıyoruz. Dayanışmayla, örgütlü güçle ve umutla Emeğin Türkiyesi’ni birlikte kuracağız. Çünkü bu ülkenin yarınları, hukuksuzluğa boyun eğmeyenlerle, örgütlü mücadele yolunu seçenlerle yazılacaktır."

Kaynak:ANKA

Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Türkiye
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı