CHP'li Taşcıer: Tek adam rejimi 10 bin SYDV emekçisini ve ailelerini yok sayıyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), 29 Ağustos Cuma günü grev yapmaya hazırlanıyor. Emekçilere destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Şengel Taşçıer, AKP'nin 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesini hatırlatarak, "Tek adam rejimi, bugün 10 bin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) emekçisini ve ailelerini yok sayıyor, en ağır koşullarda çalışan emekçilerin alın terini gasp ediyor, en temel haklarını ayaklar altına alıyor" dedi.

CHP'DEN GREVE ÇIKACAK EMEKÇİLERE DESTEK

23 yıllık AKP iktidarının sendikal örgütlenmeye ve emekçinin hak arayışına tahammülsüzlüğünden bahseden Taşçıer şöyle tepki gösterdi:

"En açık örneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından çalışan Kamu İşçilerine yönelik hukuk tanımazlıkta görülmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan binlerce emekçi, bu ülkenin görünmez kahramanlarıdır.

Depremlerde, pandemide, sellerde ve her türlü olağanüstü durumda mesai kavramı olmadan, toplumun en kırılgan kesimleri için görev yapan emekçilerimiz, devletin şefkatli eli olması gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır bir hak gaspıyla karşı karşıya bırakılmıştır. Bilindiği üzere SYDV emekçileri 2003 yılından bu yana örgütlenme mücadelesi yürütmektedir. Bu kapsamda 2018’den itibaren Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında toplu sözleşmeler imzalanmış ve çalışma barışına katkı sağlanmıştır."

"SYDV EMEKÇİLERİNİN YANINDA OLDUĞUMUZU BİLDİRİYORUZ"

"Bu kazanım önemli olmakla birlikte gelir adaletini sağlamak açısından zaten yetersizken, Bakanlık bu yıl, kazanılmış bu hakkı da ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYDV emekçilerini kamu işçisi kapsamından çıkararak, toplu sözleşme hakkını fiilen askıya almaktadır." diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı şöyle devam etti:

"Sarayın kontrolündeki hakemle memurlara yoksulluğu reva gören iktidar, SYDV emekçilerine de sefalete mahkûm etmenin peşindedir. İktidarın amacı, işçiyi ve memuru açlık sınırının altına mahkûm eden politikaları kalıcı hale getirmek, örgütlü emeği zayıflatmak ve geniş emekçi kesimleri yoksullukla yönetecekleri uysal bir kitleye dönüştürmektir. Bu durum, emekçilerin haklarının gaspı olmanın ötesinde, toplumun ortak değerlerine, adalet ve eşitlik ilkesine yöneltilmiş açık bir saygısızlık anlamı taşımaktadır.

Tüm bu sebeplerle Koop-İş Sendikası, kamu işçilerinin sesi olarak 22 Ağustos’ta grev kararı almış ve bu karar Vakıflara asılmıştır. 29 Ağustos’ta Türkiye genelinde, 1003 vakıfta grev uygulaması hayata geçirilecektir. Ücret pazarlığı olmanın ötesinde emeğiyle yaşayan ve alın teriyle ayakta duran herkesin ortak mücadelesi haline gelen, güvenceli iş, insanca yaşam ve emeğin geleceği için verilen tarihsel bir sınava dönüşen bu haklı davalarında SYDV emekçilerinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz."

"EMEĞİN TÜRKİYESİ’Nİ BİRLİKTE KURACAĞIZ"

CHP iktidarında Emeğin Türkiyesi'nin birlikte kuracaklarından da bahseden Gamze Şengel Taşçıer son olarak şunları ifade etti: