Bakanlık "boğulma riski taşıyor" dedi: Satışı yasaklandı!

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli “kaktüs figürlü dans eden oyuncak” için, ambalajındaki plastik kalınlık değerlerinin güvenlik standartlarını karşılamadığı ve boğulma riski oluşturduğu gerekçesiyle piyasadan toplatma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, 8 Ekim 2025 tarihli açıklamasında, “kaktüs figürlü, dans eden, şarkı söyleyen ve şarjlı elektronik özellikli oyuncak” ürününü çocuklar için boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle güvensiz ürün ilan etti.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, oyuncak ambalajının standartların altında olduğu ve bu nedenle çocukların solunum yollarına kaçabilecek parçalar içerdiği ifade edildi.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ürün üzerinde yapılan testlerde;

Ambalaj kalınlığının 0,038 mm yerine 0,024 mm ölçüldüğü,

Oyuncağın “F: Kalır” sonucu aldığı,

Bu durumun Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne aykırı olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, küçük çocukların oyuncakları sıkça ağızlarına götürdüğünü hatırlatarak, bu tür ürünlerin mekanik boğulma riski taşıdığını belirtiyor.

“ROL YAPAN OYUNCAKLAR” OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Söz konusu oyuncak, Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji tarafından ithal edilip Türkiye pazarında satışa sunulmuştu. Ürünün menşei Çin, kategorisi ise “Rol Yapan Oyuncaklar” olarak kaydedildi. Tespitlerin ardından ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, toplatma işlemleri başlatıldı.

Bakanlık, alınan kararı 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde hayata geçirdi.

Ürünün, ayrıca Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında da denetlendiği belirtildi.

