Bakanlık açıkladı: TRT Tabii'nin lisansı yok

TRT'nin ücretli dijital yayın platformu Tabii'nin lisansının olmadığı ortaya çıktı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunduğu soru önergesinde TRT'nin ücretli dijital yayın platformu Tabii'nin yayın lisansı olup olmadığını sordu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Tabii'nin lisansının olmadığı belirtildi.

DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduğu soru önergesinde 2019’da dijital platformlara lisans zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

  • "Bu yönetmelik sonucunda Netflix, BluTV, MUBİ, Puhutv ve GAİN gibi dijital platformlar hem lisans ücreti ödemek zorunda kalmış hem de RTÜK’ün denetimi altına alınmıştır. RTÜK’ün dijital platformlara içerikleri nedeniyle sık sık müdahale ederek ceza vermesine karşın, TRT’ye ait Tabii platformu hakkında herhangi bir işlem yapmaması, kamuoyunda tartışmalara ve eleştirilere yol açmıştır"

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre; sunduğu önergeyle TRT’nin dijital yayın platformu Tabii’nin lisansı olup olmadığını öğrenmek isteyen Çelenk, RTÜK’ün, Tabii platformuna yönelik bir muafiyet kararı bulunup bulunmadığını da sordu.

Ebubekir Şahin Türk Telekom'un başına getirildiEbubekir Şahin Türk Telekom'un başına getirildi

TABİİ'NİN LİSANSI YOKMUŞ

Kültür Bakanlığı'nın Çelenk’e verdiği yanıtta, medya hizmeti sağlayan kuruluşlar ve platformların yayın yapabilmesi için Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi almaları gerektiği ifade edildi. "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik"in bu kapsamda yayın yapan tüm platformları kapsadığı ifade edilen yanıtta, "TRT Tabii platformuna bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır" denildi.

Yanıtta TRT Tabii’ye yönelik bir muafiyet kararı bulunmadığı da ifade edildi.

TRT Tabii'nin izlenme ve denetlenmesi görevinin RTÜK’te olduğu ifade edilen yanıtta "İlgili birimlerce izleme ve denetim faaliyetleri yürütülmektedir" denildi.

Bakanlık ayrıca NETFLİX, BLU TV, PUHU TV ve GAİN’in RTÜK’e başvurarak yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi aldığını söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

