Ebubekir Şahin Türk Telekom'un başına getirildi

Türk Telekom’da CEO değişikliği yaşandı. Ağustos 2019’dan bu yana genel müdürlük görevini yürüten Ümit Önal, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı’na atanırken, yerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin getirildi.

Türk Telekom’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Sayın Ebubekir Şahin’i şirketimiz Genel Müdürü olarak atamaya karar vermiştir” denildi.

Görev değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu, yatırımların süreceğini belirtti:

“Telekomünikasyon sektörünün önemli kilometre taşlarında şirketimiz için önemli çalışmalar gerçekleştiren Ümit Önal’a Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketimize katkıları sürecek Önal’a Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum”

Hatipoğlu, Şahin’in göreve başlamasıyla birlikte dijital dönüşüm çalışmalarının "hız kesmeden" devam edeceğini söyledi:

“Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni CEO’muz Ebubekir Şahin yönetiminde, ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edecektir”

Öte yandan Şahin'in RTÜK Başkanlığı'ndan ayrılması ile de AKP'li Mehmet Daniş seçildi.

EBUBEKİR ŞAHİN KİM?

1974’te Rize’nin Çayeli ilçesinde doğan Ebubekir Şahin, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2002’de gazetecilik alanında yüksek lisans yaptı. Kamu kurumlarında farklı görevlerde bulunan Şahin; Anadolu Ajansı’nda üst düzey yöneticilik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşarlık, RTÜK’te ise başkan müşavirliği, üyelik ve başkanlık görevlerinde bulundu.

2019’da RTÜK Başkanı seçilen Şahin, 2023’te dördüncü dönem için yeniden bu göreve getirilmişti. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin, İngilizce biliyor.