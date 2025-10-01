Bakan Yerlikaya 'tekrarı olmayacak' diyerek uyardı

Ehliyet yenilemek için son tarih açıklandı! Eski tip ehliyet kullananlara yönelik paylaşım yapan Bakan Yerlikaya 'tekrarı olmayacak' diyerek uyardı.

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son aşamaya gelindi. Sadece yeni tip ehliyetlerin geçerli olacağı tarih belli oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi gereken son tarihi açıklarken vatandaşlara son uyarıyı yaptı.

BAKAN YERLİKAYA 'TEKRARI OLMAYACAK' DİYEREK UYARDI

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- SÜRE UZATILMAYACAK!

- Eski tip SÜRÜCÜ BELGELERİNİN yenilenmesi için SON TARİH: 31 Ekim 2025.

- Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” YARARLANAMAYACAKTIR.

- Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

- Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü:

- Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

- Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

- Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

- Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.

