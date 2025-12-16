Bakan Yerlikaya Suriye'ye dönen göçmen sayısını açıkladı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir yılda 105 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve 8 Aralık 2024'ten bu yana 590 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı. Suriye'ye dönen toplam göçmen sayısı ise 1 milyon 330 bin oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlık bütçesini sunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele ve göç politikalarına ilişkin önemli veriler paylaştı. Bakan Yerlikaya, 2025 yılı içinde terörle mücadele kapsamında 308 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 30 terör eyleminin engellendiğini ve 439 terör zanlısının yakalandığını belirtti.

SURİYE'YE DÖNENLERİN SAYISI 1 MİLYON 330 BİN OLDU

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin verileri de paylaşan Yerlikaya, "8 Aralık 2024'ten bu yana 590 bin Suriyeli gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 330 bine ulaştı" dedi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE SAYILAR

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede elde edilen sonuçları da açıkladı. Bu yıl 105 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, görev süresi boyunca bu sayının 241 bine ulaştığını ifade etti. Vize süresi biten 374 bin yabancının da kendiliğinden ülkesine döndüğünü kaydetti.

SINIR ÖNLEMLERİ

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede teknolojik altyapıya ve saha araçlarına dikkat çekti. Sınırlarda 1323 kilometre güvenlik duvarı ve 1755 kilometre devriye yolu inşa edildiğini belirten Yerlikaya, 81 ilde konuşlandırılan 375 mobil göç noktası aracının kimlik kontrollerinde düzensiz göçmen tespit oranını önemli ölçüde düşürdüğünü açıkladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

