Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıl hapis cezası istenen İBB davası için gün veren mahkeme yeni salon inşasına başlanan Silivri Marmara Cezaevi duruşma salonunun hazırlanmasını talep ederken açıkladığı yargılama süresiyle tepkilere neden oldu.

İlk duruşma tarihini 9 Mart 2026 olarak belirleyen mahkeme, azami yargılama süresini 4 bin 600 gün yani yaklaşık olarak 12,5 yıl olarak belirledi.

İBB DAVASINDA TAKVİM HESABI SİL BAŞTAN

12,5 yıl olarak hesaplanan yargılama süresinde gözlerden kaçan detay sürenin aslında 18 yıl 3 ay olduğunu ortaya koydu. Yargılama sürecinin sadece iş günleri üzerinden yapılan hesabı yaklaşık 6 yıllık ek bir süre daha oluşturdu.

O hesabı yapan T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz, "Bir yılda 260 iş günü var. Bunların bir bölümünün de resmi ve dini bayram günlerine denk geldiğini varsayarak 250 gün diyelim. İş günü hesabıyla 18 yıl 3 ay gibi bir süre yapıyor." diyerek uzayan süreyi detaylandırdı.

Yılmaz'ı yaptığı o hesaba göre; hakkında 2 bin 352 yıla ulaşan bir süre için hapis cezası istenen Ekrem İmamoğlu, 4 bin 600 'iş günü' sürecek yargılama süresi bittiğinde 70 küsür yaşına gelmiş olacak.

12 BUÇUK YIL BİLE PES DEDİRTMİŞTİ

12 buçuk yılın dahi eleştirilere neden olduğu davada ilk aşamanın ardından İmamoğlu tarafının yapacağı itirazların ekleneeceği süreyi de hesaplayan Yılmaz, "İstinaftı, Yargıtay’dı ve olasılıkla yeniden yargılamaydı, tekrar istinaftı, Yargıtay’dı, AYM, AİHM filan derken 100 yaşına geldiğinde karar kesinleşmiş olacak" dedi.

Talebi mahkemece kabul edilen savcılığın bu hesabının bildiği bir şeye dayanarak hesaplandığını ifade eden Yılmaz, ortaya çok ilginç bir “hukuk tablosu” çıktığını yazdı. Ceza yargılamalarının bu kadar uzaması durumunda adaletim adalet olmaktan çıkacağını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: