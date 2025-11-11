Bakan Tunç açıkladı: Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan okul müdürü gözaltında

Olay, 5 Kasım günü Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8. sınıf kaynaştırma öğrencisi olan B.U.U., matematik öğretmeninin isteği üzerine alt kattaki arkadaşlarını çağırmak için merdivenlerden inmeye başladı. Bu sırada okul müdürü B.G. ile karşılaşan öğrenci, müdürün müdahalesiyle merdivenlerden yuvarlandı. Başını demirlere çarpan ve yaralanan B.U.U., eve giderek durumu ailesine anlattı. Yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Aile, çocuklarının hastanedeki tedavisinin ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek okul müdürü B.G.'den şikayetçi oldu. Jandarma, olayla ilgili derhal soruşturma başlattı.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ: MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Turgutlu Kaymakamlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın yaşandığı gün soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Turgutlu ilçemizde bulunan bir okulumuzda okul müdürünün öğrenciye yapmış olduğu fiili müdahaleye ilişkin aynı gün soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz" denildi.

ANNE GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI: ÇOCUĞUM OKULA GİTMEK İSTEMİYOR

Öğrenci B.U.U.'nun annesi Derya Yavuz, yaşadıkları dehşeti anlattı. Oğlunun eve üstü başı toz içinde geldiğini belirten Yavuz, "Oğlum merdivenlerden aşağıya inerken okul müdürü ile karşılaşıyor. Aralarında hiçbir konuşma olmadan okul müdürü oğlumu tuttuğu gibi merdivenlerden aşağıya fırlatmış. Daha sonra hiçbir ilk yardımda bulunmuyor. Çocuğumun kafası demirlere sıkışıyor. Her yeri merdivenlere çarpmış" dedi. Olaydan sonra okul müdürüne telefonla ulaşmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyleyen anne, müdür yardımcısının ise olaydan haberi olmadığını belirttiğini aktardı. Görüntüleri aldıktan sonra jandarmaya şikayette bulunduklarını ifade eden Derya Yavuz, "Psikolojimiz alt üst oldu. Çocuğum okula gitmek istemiyor. Şikayetçiyim” diyerek adalet istedi.

Adalet Bakanı Tunç'tan Sert Tepki: Asla Kabul Edilemez

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Olayı "asla kabul edilemez" olarak nitelendiren Bakan Tunç, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığını ve okul müdürünün gözaltına alındığını duyurdu. Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda otizmli evladımıza uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır. Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz, toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir. Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz."