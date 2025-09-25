Bakan Tekin öğretmenlere okuduğunu anlayıp anlamadığını soruyormuş: Şimdi ben bu genelgeyi neden gönderdim?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep ziyareti kapsamında ilçe milli eğitim müdürleri ile öğretmenevinde bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Tekin, bakanlıktan gönderilen genelgelerin detaylı olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek tüm eğitim çalışmalarının birbirinin tamamlayıcısı olduğunu kaydetti.

Gönderdiği genelgeler sonrasında müdürlüklerde görevli öğretmenlerle girdiği diyalogu da anlatan Bakan Tekin, sorduğu sorularla dikkat çekti.

BAKAN TEKİN ÖĞRETMENLERE OKUDUĞUNU ANLAYIP ANLAMADIĞINI SORUYORMUŞ

Milli Eğitim camiasının büyük ve kalabalık bir camia olduğunu ve tüm öğretmenlerin tek bir doğru ile aynı kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini ifade eden Bakan Tekin, gönderdikleri genelgelerin önemine dikkat çekti.

Öğretmenlere gönderilen genelgede yazanları anlattırdığını ifade eden Tekin, öğretmenlerin okuduğunu anlatmasından memnun olduğunu dile getirirken "Genelgeyi niye yazmış olabiliriz?" sorusuna aldığı yanıttan memnun olmadığını söyledi.

Genelgelerin neyin devamı olduğunun anlaşılamamasından yakınan Bakan Tekin, "Ya bu neyin devamıdır? Ne olmuş? Bunu görebiliyor musunuz? Diye sorduğumda o bağlantıyı kaçırıyorlar" dedi.

"ŞİMDİ BEN BU GENELGEYİ NEDEN GÖNDERDİM?"

Bakan Tekin'i rahatsız eden genelge sorununa ilişkin sözleri şu şekilde:

“Bugün taahhüt edilen şeylerin tamamına yakınını hayata geçirmiş durumdayız. Bunu tamamlayıcı bazı şeyleri de biz 2023 yılından itibaren hayata geçirmeye çalışıyoruz. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Yapılan hiçbir şey, atılan hiçbir adım birbirinden bağımsız birbirinden kopuk şeyler değil. 2023’ten itibaren bizim hayata geçirmeye çalıştığımız şeylerden bu anlamda birbirini tamamlayan şeyler.

Sizden isteğim şu. Bu yaz da yaptık aynı şeyi. Sizlere genelgeler gönderiyoruz. Yaz aylarında eğitim öğretim yılına hazırlık anlamında. Sizden isteğim genelgede bu yazılan madde acaba niçin yazılmıştır? Yani bakanlık ne yapmaya çalışıyor? Ya da bir yönetmelik değişikliği gündeme geliyor. Ben bu eksikliği gördüğüm için bunu ifade ediyorum. İllere gittiğimizde arkadaşlarımıza soruyorum. İlçe müdürlerinin de bulunduğu toplantılarda diyorum ki ya biz mesela bu yaz mesleki ve teknik eğitimle ilgili nasıl bir düzenleme yaptık?

Arkadaşlar sağ olsunlar ya da hayat boyu öğrenmeyle ilgili atıyorum. Sağ olsunlar çok güzel anlatıyorlar. Madde madde işte şunu yazmışsınız, bunu yazmışsınız. Peki, bundan niye yazmış olabiliriz? Ya bu neyin devamıdır? Ne olmuş? Bunu görebiliyor musunuz? Diye sorduğumda o bağlantıyı kaçırıyorlar.

Bir alışkanlığımız var. Sizden isteğim şu. Birinci yapacağımız şey arkadaşlar. Yaptığımız her iş attığımız her adım bir bütünün anlamlı bir parçasıdır. Lütfen size gelen metinleri size gelen düzenlemeleri bu çerçevede değerlendirin."