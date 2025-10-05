Bakan Tekin açıkladı: KPSS artı mülakat ile öğretmen atama dönemi bitti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı TV yayınında öğretmen atamalarına, okullardaki temizlik probleminden kaynak sorunları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekin yaptığı açıklamada KPSS artı mülakat ile atama döneminin sona erdiğini, son atamalardaki itiraz sürecinin de sona ermesi ile yeni sisteme geçileceğini açıkladı.

Öğretmenlere yeni mülakat sistemi geliyor: Bakan Tekin anlamakta zorlanınca...

"KPSS ARTI MÜLAKAT İLE ÖĞRETMEN ATAMA DÖNEMİ BİTTİ"

Bakan Tekin KPSS artı mülakat ile öğretmen atama döneminin de sona erdiğini söyledi. Bu sistemin son defa bu sene uygulandığını ifade eden Tekin, son mülakatta itiraz süreçlerinin de sona ermesi ile 24 Kasım tarihinde son atamaların yapılacağını söyledi. Tekin bu süreçte 15 bin atama yapılacağını sözlerine ekledi.

Tekin sözlerinin devamında yeni sisteme dair şu açıklamayı yaptı:

"O atamayı yaptıktan sonra tekrar hangi alanda ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğuna dair bize verilen 10 bin Akademik Giriş Sınavı'ndaki kadroyu orantılandıktan sonra AGS ile yani yeni yapılan MEB'in Akademik Giriş Sınavı'nda hangi branşlardan ne kadar öğretmen alacağını hesaplayıp onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Bir aksilik olmazsa yeni yılın başından itibaren Milli Eğitim Akademisi'nde o 10 bin öğretmen adayı arkadaşımızın eğitim süreçlerini de başlatmış olacağız. "

TEMİZLİK SORUNUNUN ARTIK DÜZELDİĞİNİ SAVUNDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kanal 7'de açıklamalarında okullarda temizlik problemi olduğunu kabul edip bu sorunun artık düzeldiğini savundu.

Tekin geçen sene kısmi çalışan programı ile 130 bin personel stoğunun kendilerine ayrıldığını ancak çalışma sistemi ile haftada 3 gün çalışıldığını ifade etti.

Tekin bu konuda yanlış bir uygulama olduğunu kabul edip, toplumun bunu kaldıramadığını söyledi: