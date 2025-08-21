Bakan Göktaş'ın masaj koltuklu Mercedes sefası yarıda kaldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın 2 milyon 363 bin liralık TOGG makam aracından vazgeçip, 32 milyon 600 bin liralık masaj koltuklu Mercedes makam aracına binmesi büyük yankı uyandırmıştı. Haberlerin gündem olmasının ardından bakan Göktaş'ın yeniden kırmızı TOGG'una döndüğü görüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş son günlerde makam araçları ile gündemde. Yerli ve Milli otomobil olarak adlandırılan TOGG marka makam aracı ile 2024 yılının Aralık ayında bütçe görüşmeleri için TBMM’ye gelen bakan Göktaş'ın geçtiğimiz günlerde TOGG'dan vazgeçtiği görülmüştü.

Togg'u bıraktı Mercedes'e geçti: Bakan itibardan tasarruf etmiyorTogg'u bıraktı Mercedes'e geçti: Bakan itibardan tasarruf etmiyor

BAKANLIKTAN TOGG AÇIKLAMASI

14 Ağustos tarihinde Karabük gezisinde TOGG yerinde masaj koltuk özellikli 32 milyon 600 bin liralık Mercedes AMG-S 63 serisi araca binen bakan eleştirilerin odağına oturmuştu. Eleştirilerin ardından bakanlıktan konuya dair açıklama yapılmış ve hangi programda hangi aracın kullanılacağının profesyonel ekipler tarafından seçildiği belirtilmişti.

TOGG'dan inip masaj koltuklu Mercedes'e binmişti! Bakan Göktaş açıklama yaptıTOGG'dan inip masaj koltuklu Mercedes'e binmişti! Bakan Göktaş açıklama yaptı

MERCEDES SEFASI YARIM KALDI TOGG'A DÖNDÜ

Sözcü'deki habere göre dün Meclis'te toplanan komisyona katılan bakan Göktaş'ın kırmızı renkli TOGG makam aracı ile katıldığı görüldü.

toggbakan.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

