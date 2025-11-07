Bakan Ersoy'un eşinden gündem olacak hareket! Bekir Bozdağ'a tepki paylaşımını beğendi: O çocukların ahı kolay çıkmaz

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ani kilo kaybıyla gündeme gelen Bekir Bozdağ'ın adalet bakanlığı döneminde çocuk evliliğini savunduğu gerekçesiyle hastalığına üzülmediğini söyleyen bir hesabın paylaşımını beğendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, ani kilo kaybıyla gündeme gelen TBMM Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapılan eleştirel bir paylaşımı beğendi.

group-66.jpg

Bekir Bozdağ TBMM'de görevine devam edecekBekir Bozdağ TBMM'de görevine devam edecek

'ÜZÜNTÜ TAŞIMIYORUM ÇOCUKLARIN AHI KOLAY ÇIKMAZ'

Bozdağ’ın Adalet Bakanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin paylaşımda Bozdağ’ın o dönem 18 yaş altı çocukların evlendirilmesini savunduğunun belirtildiği bir video bulunuyor. Videonun altındaki notta ise, “Sağlık sorunları nedeniyle üzüntü taşımıyorum. O çocukların ahı kolay kolay çıkmaz” denildi.

Bekir Bozdağ AKP'li vekili Meclis'ten kovdu: Burası kahvehane değil!Bekir Bozdağ AKP'li vekili Meclis'ten kovdu: Burası kahvehane değil!

'ADALET BAKANI SIFATIYLA SAVUNMUŞTU'

Mehmet Nuri Ersoy’un eşi tarafından beğenilen paylaşımda Bekir Bozdağ hakkında şu ifadeler kullanılıyor:

“18 yaş altındaki çocukların evlendirilmesini “Adalet Bakanı” sıfatını taşıyarak böyle savunmuştu Bekir Bozdağ. Şimdilerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla geldiği hâl nedeniyle, en ufak bir üzüntü taşımıyorum. O çocukların ahı kolay kolay çıkmaz çünkü.”

