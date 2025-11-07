Bakan Ersoy'un eşinden gündem olacak hareket! Bekir Bozdağ'a tepki paylaşımını beğendi: O çocukların ahı kolay çıkmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, ani kilo kaybıyla gündeme gelen TBMM Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapılan eleştirel bir paylaşımı beğendi.

Bozdağ’ın Adalet Bakanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin paylaşımda Bozdağ’ın o dönem 18 yaş altı çocukların evlendirilmesini savunduğunun belirtildiği bir video bulunuyor. Videonun altındaki notta ise, “Sağlık sorunları nedeniyle üzüntü taşımıyorum. O çocukların ahı kolay kolay çıkmaz” denildi.

Mehmet Nuri Ersoy’un eşi tarafından beğenilen paylaşımda Bekir Bozdağ hakkında şu ifadeler kullanılıyor: