Bahçeli'yi Malazgirt'te DEM Partili başkan karşıladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü programına katıldı. Bahçeli'yi alanda DEM Partili Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker karşıladı. Bahçeli ile Türker'in sohbeti MHP'nin resmi hesabından paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı.

Bahçeli'yi burada DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker karşıladı. İkilinin fotoğrafları MHP'nin resmi X hesabında paylaşılırken şu ifadelere yer verildi:

"Malazgirt zaferinin 954. Yıldönümü programları MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı DEM partili Ahmet Kenan Türker ile bir süre sohbet edip Sn Genel başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğu ifade ettiler…"

DÜN UZUN SÜRE SONRA ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü vesilesi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DÜN Bitlis Ahlat'ta bir araya geldi.
İki lider, Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. İki lider basın mensuplarına fotoğraf verdikten sonra Devlet Bey Konağı'na geçti.

İki liderin görüşmesinde Bahçeli'nin yanında MHP Genel Başkanı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükhataman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın yer aldığı öğrenildi.

KRİZ İDDİALARI

Tartışmalı İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş'ın öldürüleceği iddiası ile Selahattin Yılmaz tutuklanmıştı. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Yılmaz'ın birçok kez Alaattin Çakıcı ile birlikte Bahçeli'yi ziyaret ettiği biliniyordu.

Bahçeli, Yılmaz'a sahip çıkmış, masumiyetinin kanıtlanacağını belirterek "Ülküdaşım, dava arkadaşım" demişti. Bahçeli'nin İBB soruşturmasındaki çıkışlarının ardından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanması ise "MHP liderine mesaj" olarak yorumlanmıştı.

Son olarak Bahçeli'ye yakın olduğu iddia edilen Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan gözaltına alınmıştı.

Tüm bu gelişmeler, Bahçeli ile Erdoğan arasında kriz olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Bahçeli, son açıklamasıyla bu iddiaya karşı çıkmıştı.

10 TEMMUZ'DAN BU YANA GÖRÜŞME YOKTU

Bahçeli ve Erdoğan son olarak 10 Temmuz'da yan yana gelmişti.

11 Temmuz'da ise Bahçeli'nin başlattığı İmralı Süreci sonucunda terör örgütü PKK, silahları yakma kararı almıştı.

Bahçeli ve Erdoğan, İmralı Süreci için kurulan komisyondan bu yana yüz yüze görüşme gerçekleştirmemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

